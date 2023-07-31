Рязанец завоевал три золотые медали в первенстве России по тяжелой атлетике

Рязанец завоевал три золотые медали в первенстве России по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли 30 июля в Саранске между юниорами и юниороками до 23 лет.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Лидер», мастер спорта России Никита Хрулев завоевал три «золота». Он показал результат 161 килограмм в рывке, 201 килограмм в толчке и 362 килограмма в сумме двоеборья.