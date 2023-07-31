Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 31 июля, Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Также документ вводит штрафы до 400 тыс рублей за непредоставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года.

Ранее законопроект одобрили в Совфеде.