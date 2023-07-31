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Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты

Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты. Соответствующий документ подписан в понедельник, 31 июля.

Теперь на российских ресурсах можно будет регистрироваться четырьмя способами: по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.

Кроме того, президент подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов, теперь более 50% их акций должно принадлежать россиянам.

Закон вступит в силу с 1 декабря.