Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты
Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты. Соответствующий документ подписан в понедельник, 31 июля.
Теперь на российских ресурсах можно будет регистрироваться четырьмя способами: по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.
Кроме того, президент подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов, теперь более 50% их акций должно принадлежать россиянам.
Закон вступит в силу с 1 декабря.