Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты

Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты. Соответствующий документ подписан в понедельник, 31 июля.

Теперь на российских ресурсах можно будет регистрироваться четырьмя способами: по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.

Кроме того, президент подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов, теперь более 50% их акций должно принадлежать россиянам.

Закон вступит в силу с 1 декабря.