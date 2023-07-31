Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих удаленно

Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих удаленно. Документ опубликовали на сайте единой правовой информации.

Согласно поправкам, единая ставка налога будет составлять 13-15 процентов от дохода россиян, которые работают дистанционно как из-за границы, так и из России.

Нововведение касается сотрудников российских компаний, которые работают удаленно и по трудовым договорам, и по договорам гражданско-правового характера.

Отмечается, что ставка НДФЛ в 15 процентов коснется только работников, получающих более пяти миллионов рублей в год.

закон вступит в силу с 2024 года для штатных работников, для фрилансеров — с 2025.