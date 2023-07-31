Появились комментарии Пригожина о судьбе ЧВК «Вагнер»
Появились комментарии Пригожина о судьбе ЧВК «Вагнер». Об этом
Отмечается, что теперь они называются «Группа Вагнера». Набор туда приостановлен. Необходимость в наборе новых рекрутов отсутствует «в связи с наличием большого кадрового резерва».
Также отмечается, что обучение проводится в Беларуси.
Большинство бойцов в настоящее время находятся в отпуске, а часть военных перешли под контроль Минобороны РФ.
«Мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается. Это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», — заявил Пригожин.