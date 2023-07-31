Площадь разрушений после атаки беспилотников в комплексе «Москва Сити» составила 1000 квадратных метров

Площадь разрушений после атаки беспилотников в комплексе «Москва Сити» составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Отмечается, что один беспилотник попал в офис минцифр на 10-м этаже башни в IQ квартале, второй — в нежилое здание рядом.

В результате, в офисе Минцифры взрывом разрушено 53 стеклопакета, площадь повреждения составила 500 квадратных метров. Во втором здании поврежден 101 стеклопакет на фасаде на семи этажах, площадь разрушений — 450 квадратных метров.

Также взрывной волной повреждены еще 4 здания рядом с местами попадания беспилотников.

Напомним, ночью 30 июля, два беспилотника врезались в комплекс «Москва-Сити».