Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об интересе российских властей к переговорному процессу, в результате которого Киев рассчитывает получить долговременные обязательства США.

«Следить будут», — сказал Песков.

Ранее в Киеве объявили, когда начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности.