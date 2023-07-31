Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности
Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности. Об этом пишет ТАСС.
Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об интересе российских властей к переговорному процессу, в результате которого Киев рассчитывает получить долговременные обязательства США.
«Следить будут», — сказал Песков.
Ранее в Киеве объявили, когда начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности.