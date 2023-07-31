Екатерина Косульникова заняла третье место на международных соревнованиях по гребному слалому «Кубок сильнейших»
В республике Алтай 30 июля на реке Чуя прошли международные соревнования по гребному слалому «Кубок сильнейших». Об этом сообщает пресс-служба минспорта.
Участие в мероприятии приняли сборные России, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.
Третье место в олимпийской дисциплине каяк-одиночка экстрим заняла спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница МБУ «СШ ВВС «Волна» Екатерина Косульникова.