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Два жителя Рязанской области до смерти избили мужчину

Правоохранители завершили расследовать уголовное дело в отношении двух безработных мужчины, которые нанесли смертельные травмы своему приятелю. Их обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом пишет пресс-служба следкома.

Трагедия случилась в декабре 2002 года. Обвиняемые избили мужчину якобы из-за того, что тот украл у одного из них вещи. От полученных травм пострадавший скончался.

Единственной уликой стал отпечаток пальца на месте преступления. Выяснить, кому он принадлежит, удалось только через несколько лет.

Оказалось, что отпечаток пальца оставил москвич, который рассказал, что приходил в квартиру убитого со своим сводным братом и знакомым. Он стал свидетелем конфликта между мужчинами.

Таким образом удалось выяснить участников преступления. Ими стали житель Рязани 1981 года рождения и житель Кораблина 1975 года рождения. Свою вину они признали частично, уточнив, что нанесенные травмы не могли привести к смерти.

Уголовное дело направлено в суд.