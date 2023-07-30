ВСУ дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт в Курской области

ВСУ дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт «Теткино» в Курской области. Об этом 30 июля сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, по КПП в Глушковском районе выпустили десять артиллерийских снарядов 122 калибра. Никто не пострадал. Атака на МАПП возобновилась через час — выпустили десять снарядов, но уже 155 калибра.

В поселке Теткино было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Власти пообещали оказать помощь собственнику.