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ВСУ дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт в Курской области

ВСУ дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт «Теткино» в Курской области. Об этом 30 июля сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, по КПП в Глушковском районе выпустили десять артиллерийских снарядов 122 калибра. Никто не пострадал. Атака на МАПП возобновилась через час — выпустили десять снарядов, но уже 155 калибра.

В поселке Теткино было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Власти пообещали оказать помощь собственнику.