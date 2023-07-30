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«Плохие новости»: Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло из-за превышения скорости

Смертельное ДТП в Михайловском районе произошло из-за превышения скорости. Об этом 30 июля сообщают «Плохие новости».

По данным издания, 18-летний юноша катался на Mercedes вместе со своим 17-летним другом Ромой.

«В какой-то момент юноша разогнался и не справился с управлением, влетел в „Весту“, стоявшую на обочине. Очень повезло, что водитель отечественной легковушки мирно курил в это время на обочине и не пострадал», — говорится в сообщении.

Напомним, 17-летний пассажир иномарки погиб.

На фото погибший с исполнителем JANAGA.