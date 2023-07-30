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Ночью два беспилотника врезались в комплекс «Москва-Сити»
В соцсетях опубликованы видео моментов, когда беспилотники врезаются в небоскребы

Ночью два беспилотника врезались в комплекс «Москва-Сити». ЧП произошло в ночь на воскресенье, 30 июля. В результате две башни получили повреждения. Аэропорт «Внуково» закрыли на прилет и вылет, однако позже он возобновил работу.

Об этом сообщили пользователи соцсетей. В Минобороны рассказали, что один беспилотник уничтожили в воздухе средствами ПВО, а еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение на территории нежилых зданий «Москвы-Сити».