Ночью два беспилотника врезались в комплекс «Москва-Сити»

В соцсетях опубликованы видео моментов, когда беспилотники врезаются в небоскребы

Ночью два беспилотника врезались в комплекс «Москва-Сити». ЧП произошло в ночь на воскресенье, 30 июля. В результате две башни получили повреждения. Аэропорт «Внуково» закрыли на прилет и вылет, однако позже он возобновил работу.

Об этом сообщили пользователи соцсетей. В Минобороны рассказали, что один беспилотник уничтожили в воздухе средствами ПВО, а еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение на территории нежилых зданий «Москвы-Сити».