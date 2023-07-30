Крым массово атаковали с беспилотников
По Крыму выпустили 25 беспилотников самолетного типа.
Крым массово атаковали с беспилотников. Как сообщили в Минобороны, 25 беспилотников самолетного типа ударили по Крыму.
Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.