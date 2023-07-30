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Daily Express: Британия готовит 2000 бойцов ВСУ к захвату Крыма до Рождества

ВС Великобритании готовят украинский спецназ к попытке захвата Крыма, которая должна быть предпринята до наступления Рождества. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на свой источник, сообщает 20 июля LIFE.

«Прибыло уже более 2000 солдат. Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданных Британией, США и Германией», — говорится в статье.

Как утверждается, тренироваться украинские бойцы будут в военном лагере в Оукхэмптоне, графство Девон на юго-западе Англии. Туда не допускают военных, не имеющих причастности к этому проекту, и представителей общественности.

По данным газеты, подготовку военнослужащих ВСУ будут вести британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.