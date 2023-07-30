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Asia Times: Зеленский мог выдать своим визитом в Днепр командный пункт ВСУ

Местонахождение уничтоженного ВС РФ командного пункта ВСУ мог выдать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в публикации для Asia Times заявил американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен, пишет 30 июля LIFE.

По словам эксперта, перемещения украинского лидера отслеживает российская разведка. Один из его визитов мог показать, где находится пункт. Речь идет о поездке Зеленского в Днепропетровск 28 июля. Там он представил награду главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, встретился с Кириллом Будановым и Александром Сырским.

«Его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе», — написал он.