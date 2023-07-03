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Верховный суд не согласился с решением рязанского облсуда, который признал наркоторговца невиновным в отмывании криптовалюты

Верховный суд не согласился с решением рязанского облсуда, который признал наркоторговца невиновным в отмывании криптовалюты. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Как установил облсуд, в марте 2020 года была организована группа для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и извлечения нелегального дохода от преступной деятельности. В середине марта 2020 года к группе присоединился Валерий Крюков-Челышкин. Он занимался серийным производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Вместе с ним работала его сожительница.

Крюков-Челышкин получал от организатора в качестве вознаграждения биткоины. Их подсудимый обналичил, переведя более 8 миллионов рублей на свои банковские карты. По предъявленному обвинению в легализации более 8 миллионов рублей Крюкова-Челышкина оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава преступления в части п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Верховный Суд не согласился с решением облсуда в этой части приговора. Он отправил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ранее рязанский областной суд признал Валерия Крюкова-Челышкина виновным и по совокупности всех преступлений назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.