В Забайкалье девять человек отравились медвежатиной
В Забайкалье восемь взрослых и один ребенок отравились медвежьим мясом. Об этом 3 июня сообщает Life.
За медицинской помощью после употребления медвежатины люди обратись в селе Куанда Каларского округа Забайкалья. Правительство региона сообщило, что взяло ситуацию под контроль.
Известно, что 4 июля пострадавших доставят в Читу. Там медики проведут обследования и установят точный диагноз.
Госветслужба Забайкалья со своей стороны заявила о намерении изъять и отправить образцы дикого мяса в краевую ветеринарную лабораторию для исследования по поручению губернатора.