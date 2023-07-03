В Забайкалье девять человек отравились медвежатиной

В Забайкалье восемь взрослых и один ребенок отравились медвежьим мясом. Об этом 3 июня сообщает Life.

За медицинской помощью после употребления медвежатины люди обратись в селе Куанда Каларского округа Забайкалья. Правительство региона сообщило, что взяло ситуацию под контроль.

Известно, что 4 июля пострадавших доставят в Читу. Там медики проведут обследования и установят точный диагноз.

Госветслужба Забайкалья со своей стороны заявила о намерении изъять и отправить образцы дикого мяса в краевую ветеринарную лабораторию для исследования по поручению губернатора.