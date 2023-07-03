В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя
В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел около дома № 120А по улице Мичуринской.
При надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции решили остановить автомобиль ВАЗ. Полицейским показалась подозрительной манера езды водителя, и они подали сигнал об остановке. При общении с 70-летним водителем инспекторы выявили, что у мужчины есть признаки опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта.
Водителю предложили пройти освидетельствование. У него обнаружили 1,13 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили мужчину от вождения и составили на него административные материалы.