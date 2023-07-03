В Рязанской области осудили мужчину за убийство знакомой

В Рязанской области осудили мужчину за убийство знакомой. Об этом сообщило региональное СУ СК.

Следствие установило, что 22 марта 2020 года мужчина выпивал со своей знакомой в Касимове. У них возникла ссора. Злоумышленник нанес женщине более 30 ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Во время расследования уголовного дела следователи также установили, что в феврале-марте 2020 года обвиняемый совершил еще несколько преступлений: напал на мужчину возле магазина; угрожал убийством двум женщинам, с которыми выпивал, а также связал одну из них; порезал ножом четыре шины автомобиля, стоящего во дворе его дома.

Суд осудил виновного на десять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.