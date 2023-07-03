В Рязани задержали мужчину за распространение наркотиков

В Рязани задержали мужчину за распространение наркотиков Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали рязанца на улице Крупской. Мужчина вышел из дома с сумкой, в которой оперативники обнаружили упаковку с наркотиком, электронные весы и упаковочные материалы.

Позже на улице Мервинской полицейские в присутствии задержанного нашли ранее сделанную закладку.

Отмечается, что всего изъяли 36 граммов метадона.

По предварительной информации, злоумышленник распространял наркотики несколько месяцев. Он периодически менял съемные квартиры, а сумку с наркотиками прятал на улице.

На мужчину завели уголовное дело по по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).