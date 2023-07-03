В Рязани благоустроят сквер за Домом общественных организаций
В Рязани благоустроят сквер за Домом общественных организаций на улице Павлова. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Управление благоустройства Рязани выделило 3 млн 750 тысяч рублей. Подрядчик разберет старый асфальт, проведет демонтаж конструкций детской площадки, валку деревьев и корчевку пней, посеет газон, озеленит территорию можжевельником и липой. А также проложит дорожки и тротуары, установит металлические пешеходные ограждения, светильники с люминесцентными лампами, семь лавочке и семь урн.
Работы планируют выполнить до 10 сентября.