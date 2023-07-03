В Рязани 4 июля отключат холодную воду на четырех улицах
В Рязани 4 июня на нескольких адресах отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
С 9:00 до 12:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Луговая (поселок Канищево), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 корп.1, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 8 корпус 1, 8, 9, (частный сектор);
- Сенной переулок, дома №№ 1, 10, 4, 5, 6, 8, 9, (частный сектор);
- улица Советская (поселок Канищево), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25 корп.11, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 42а, 43 корп.1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56а, 57 корп.1, 57, 58, 59, 59а, 6, 60, 60б, 61 корп.1, 61 корп.10, 61 корп.15, 61 корп.2, 61 корп.3, 61 корп.4, 61 корп.5, 61 корп.6, 61 корп.8, 61 корп.9, 61, 61 В, 61 г, 62, 62а, 63, 63а, 63б, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 9, 9а, (частный сектор);
- улица Хрюкина, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 корп.1, 3, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 4, 40 корп.1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 6, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 8, 9, (частный сектор).