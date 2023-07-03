В РГРТУ прошли выпускные
В РГРТУ прошли выпускные. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Мероприятия состоялись 29 и 30 июня.
Отмечается, что в 2023 году университет выпустил 950 специалистов в сфере радиотехники, информационных технологий, электроники, менеджмента и экономики.
«Пусть этот день вам запомнится. Желаю каждому успехов, удачной, интересной и хорошей работы. Постарайтесь использовать все знания, полученные в университете, на благо нашей страны, города и, конечно, на благо своих семей», — обратился к выпускникам ректор РГРТУ Михаил Чиркин.