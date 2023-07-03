В РГАТУ вручили дипломы о среднем профессиональном образовании

В 2023 году более 200 выпускников факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования РГАТУ имени Костычева получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Врио ректора университета Сергей Борычев, поздравляя выпускников отметил, что ими преодолена еще одна образовательная ступень: «Перед вами открываются совершенно новые возможности — кто-то из вас пойдет строить карьеру, а кто-то решит продолжить обучение по программам высшего образования. Все условия для этого у нас есть. Поздравляю вас и желаю достичь самых небывалых высот вашей жизни!».

Во время церемонии выступили участники творческих коллективов студенческого дворца культуры Николай Чижков и Арина Соловьева, а также виновники торжества — Ярослав Тарновецкий и Екатерина Травкина, принимавшие на протяжении всех лет обучения участие во многих общественных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Декан факультета Анна Емельянова поздравила всех ребят с получением заветных дипломов и пожелала им успехов и удачи на жизненном пути.

Многие из выпускников продолжат обучение по программам высшего образования в Рязанском агротехнологическом университете.