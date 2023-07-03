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В Новосибирской области несовершеннолетние пытались зарезать подростка

В Новосибирской области несовершеннолетние пытались зарезать подростка. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

По информации источника, подростки встретились ночью на берегу реки Иня. Между ними произошел конфликт. Во время ссоры двое подростков избили третьего, распылили перцовый баллончик. После, взяв нож, они несколько раз ударили потерпевшего. Подростка спасли медики.

В ведомстве уточнили, что 15-летнего обвиняемого заключили под стражу, а 14-летнему избрали в качестве меры пресечения домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.