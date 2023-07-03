В Ленобласти четырехлетнего ребенка придавило металлической балкой
В поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области четырехлетнего ребенка придавило металлической балкой. Об этом
Инцидент произошел во время ремонта на даче. Мальчик гостил у дедушки. Пенсионер не уследил за внуком, и с ремонтируемого дома на ребенка упала металлическая балка.
Пострадавшего сразу отвезли в больницу. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости.
Отмечается, что состояние ребенка тяжелое.
Проводится проверка.