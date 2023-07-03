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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации из-за ухода из зоны СВО ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

«Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — заявил депутат.

Картаполов отметил, что на сегодняшний день «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет». «На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК „Вагнер“ не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления [ВСУ] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — подчеркнул депутат.