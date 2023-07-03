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В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали вышки связи

В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали вышки связи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, первый беспилотник взорвался в районе села Староселье в воскресенье, 2 июля, около 14:00. В результате взрыва повреждена вышка связи.

Второй дрон-камикадзе запустили со стороны села Мезеновка Сумской области в тот же день около 18:00. БПЛА атаковал вышку связи на окраине села Дроновка.

По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.