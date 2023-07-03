В Архангельской области мужчина изнасиловал школьницу на улице
В Архангельской области мужчина изнасиловал школьницу на улице. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 15-летняя девушка шла в районе пересечения Московского проспекта со Стрелковой улицей. Внезапно на неё напал 39-летний мужчина.
На крики сбежались прохожие и не позволили злоумышленнику уйти. Сотрудники Росгвардии проезжали мимо и задержали нападавшего.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Ему грозит до 15 лет колонии.