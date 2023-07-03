Студотряд РГРТУ «Потенциал» поучаствовал в открытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов

Студотряд РГРТУ «Потенциал» поучаствовал в открытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Линейка прошла в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». На мероприятии присутствовали ректор Рязанского радиоуниверситета Михаил Чиркин и декан факультета электроники Евгений Сливкин.

«На практике вы лучше разберетесь в законах физики и поймете, что одно из главных событий XIX века — это открытие электромагнитной индукции. Без нее не было бы вашей будущей профессии, не было бы электроэнергетики. И, конечно, будьте внимательны друг к другу, потому что ответственность за других — это тоже элемент производственной практики», — пожелал студентам Михаил Чиркин.

Бывшая участница студотряда «Потенциал» Евгения Баринова поделилась со студентами опытом: «Начало работы в отряде вызывало некоторую тревогу — ведь мы работали рядом с опытными профессионалами. Но благодаря стойкости и нашему стремлению учиться мы смогли преодолеть все трудности. Практика на объектах энергетики помогла не только в учебе, но и при подготовке дипломной работы, а также при последующем трудоустройстве».

В 2023 году семь студентов второго и третьего курсов факультета электроники направления «Электротехника и электроэнергетика» будут работать на объектах Рязанского и Сасовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Отряды представили визитные карточки с девизом и творческими номерами, получили памятные значки и трудовые путевки, а также посетили центр управления сетями «Рязаньэнерго» и урок профориентации.