Студенты РГАТУ отправились на производственную практику в энергетическую отрасль

В пятницу, 30 июня, студентам инженерного факультета РГАТУ имени Костычева, входящим в состав отряда «Электрон», в торжественной обстановке вручили трудовую путевку филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» для работы на объекты энергетической отрасли региона в третьем трудовом семестре. В этом году в 20 филиалах компании по всей стране прошли торжественные линейки. 40 студотрядов, в составе которых насчитывается 529 студентов, получили трудовые путевки.
Участники студенческого отряда «Электрон» Рязанского агроуниверситета на время прохождения производственной практики станут полноправными членами трудового коллектива «Рязаньэнерго» и вместе с наставниками — высококвалифицированными специалистами, будут выполнять общую производственную задачу — техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства.
По итогам летнего трудового сезона лучшие студенческие отряды примут участие во Всероссийском слете энергетических отрядов ПАО «Россети».