Шойгу рассказал о потерях ВСУ в технике с начала контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ в технике с начала контрнаступления. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам Шойгу, украинские войска с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.

Министр отметил, что только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, уничтожено 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard.

Он подчеркнул, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.