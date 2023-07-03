РЗН. инфо публикует расценки на размещение предвыборных материалов
РЗН.инфо публикует расценки на размещение материалов в период предвыборной агитации по выборам депутатов Рязанской городской думы. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.
- Публикация пресс-релиза в ленте новостей (1 шт.) — 15 тысяч рублей;
- Публикация статьи (1 шт.) — 40 тысяч рублей;
- Публикация спецпроекта-статьи (1 шт.) — 70 тысяч рублей;
- Размещение фоторепортажа (1 шт.) — 25 тысяч рублей;
- Размещение теста (до 8 вопросов, на 10 суток) — 40 тысяч рублей;
- Размещение постов в канале РЗН. инфо мессенджера «Telegram» (1 шт.) — 10 тысяч рублей;
- Размещение постов в группе РЗН. инфо в соцсети «ВКонтакте» (1 шт.) — 7 тысяч рублей;
- Баннер в шапке на главной десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 18 тысяч рублей;
- Баннер в шапке на внутренних десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 20 тысяч рублей;
- Баннер циклический в ленте новостей десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 16 тысяч рублей;
- Баннер фуллскрин на главной в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 100 тысяч рублей;
- Баннер в новостях в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 80 тысяч рублей.
Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.
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