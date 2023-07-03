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Полиция опубликовала фотографии смертельного ДТП на трассе М-5 в Рыбновском районе

Полиция опубликовала фотографии смертельного ДТП на трассе М-5 в Рыбновском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 2 июля, примерно в 3:20, на 175 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 36-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в «ГАЗель», которой управлял 36-летний самарец. От удара грузовик столкнулся с Peugeot Boxer, за рулем которого был 50-летний самарец.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажиры Chevrolet в возрасте 26, 23 лет и 31 года. Им оказали медицинскую помощь. 52-летний пассажир Chevrolet умер на месте ДТП.

Проводится проверка.