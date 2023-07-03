Под Санкт-Петербургом семиклассник погиб после того, как его напоили алкоголем и избили

Под Санкт-Петербургом семиклассник погиб после того, как его напоили паленым алкоголем и избили. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля, вечером, недалеко от СНТ «Северная жемчужина».

13-летний подросток гулял c 15-летней подругой. По словам девушки, к ним подошли двое молодых людей. Они предложили подростку выпить. Тот согласился. Он выпил водку и неизвестный разноцветный алкоголь из бутылок без этикетки.

Подростку стало плохо. Он сказал незнакомцам, что те дали ему выпить что-то некачественное. Это разозлило их. Один из подростков сильно ударил пострадавшего в печень.

После этого мальчик дошел до водоема, сказав, что хочет умыться. Однако он упал в воду и пошел ко дну. Когда его достали, он был мертв.

Полиция проводит проверку. Она ищет подростков, предложивших алкоголь.