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Под обстрелами ВСУ погибли животные в Курской области

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом 3 июня сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

В Глушковском районе в селе Веселое зафиксировали четыре прилета. В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения есть на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Несколько животных погибли.