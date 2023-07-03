Под обстрелами ВСУ погибли животные в Курской области
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом 3 июня сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
В Глушковском районе в селе Веселое зафиксировали четыре прилета. В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.
Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения есть на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Несколько животных погибли.