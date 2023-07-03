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Павел Малков не будет размещать свою декларацию о доходах в открытом доступе

Губернатор Рязанской области Павел Малков не будет размещать свою декларацию о доходах в открытом доступе. Об этом РЗН. инфо сообщил его пресс-секретарь Павел Кирдяшкин.

«В соответствии с Указом Президента РФ N 968 от 29.12.2022, в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не размещаются в сети интернет и не предоставляются общероссийским СМИ», — отметил Кирдяшкин.

По его словам, сведения о доходах и расходах Малков подал в установленные сроки, сейчас ведется проверка достоверности сведений.

Отметим, что правом не публиковать свои декларации воспользовались не все главы регионов. Губернаторы Калининградской, Курской, Ленинградской областей, Камчатского края, главы Ингушетии, Камчатки и Тывы разместили данные в открытом доступе.

Напомним, за 2021 год Малков в качестве руководителя Росстата заработал более 14 млн рублей.