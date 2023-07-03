Определен кандидат на должность прокурора Рязанской области
Определен кандидат на должность прокурора Рязанской области. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
На должность прокурора Рязанской области президент России представил Дмитрия Коданева. С 2019 года он является первым заместителем прокурора Смоленской области.
Также в публикации указано, что уроженец Скопина, бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп может стать прокурором республики Дагестан.
Кандидатуры рассмотрят на совместном заседании комитетов Совета Федерации во вторник, 4 июля.