Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ на 18,5%

Минтруд опубликовал проект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей с 1 января 2024. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", — передает слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова пресс-служба.

В пресс-службе напомнили, что на 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.