«Лиза Алерт» искала пропавшего 38-летнего мужчину на стоянках вдоль Пры

Команда «Лизы Алерт» искала пропавшего 38-летнего мужчину на стоянках вдоль Пры. Об этом редакции РЗН. инфо сообщил очевидец.

Мужчина рассказал, что с 1 июля они сплавлялись по реке в Клепиковском районе. Первая стоянка на ночлег у них была под деревней Подгорье.

«Когда мы приехали на стоянку там был один из организаторов „ЛизыАлерт“. Он рассказал, что ищут пропавшего несколько дней назад мужчину», — поделился рязанец.

Поисковики сказали, что за жизнь пропавшего беспокоились родственники.

По словам очевидца, в воскресенье они поплыли к деревне Заводская Слобода, там была их конечная точка сплава.

«Примерно за километр от деревни по левому берегу мы увидели труп мужчины. Наша группа первая увидела его, но так как не было связи сообщили только тогда, когда приехали в Рязань в группу „Лизы Алерт“ и в Клепиковскую полицию», — добавил рязанец.

Напомним, в Клепиковском районе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Появились фото с места гибели рязанца.