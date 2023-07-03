Директор МУП «РГРЭС» опроверг сообщения об обысках

Директор МУП «РГРЭС» Дмитрий Чернуха прокомментировал информацию об обысках на предприятии. Пост опубликовал в группе «РГРЭС» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, СМИ транслировали недостоверные сведения, что «обыск» затронули, в частности, кабинет директора.

Чернуха рассказал, что утром в пятницу, 30 июня, группа из десяти правоохранителей зашла в здание предприятия для «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Это, отмечает директор предприятия, не является обыском. Сотрудники провели внеочередную проверку, опросы работников и сняли копии документов.

«Отмечу, что МУП „РГРЭС“ — коммерческая организация, которая не получает финансирование из городского бюджета, так как является территориальной сетевой компанией. Все закупки компании проходят процедуру публичности в порядке, установленном законодательством РФ. А в самое ближайшее время, при абсолютных взаимодействии и поддержке со стороны Правительства области и Администрации города Рязани, вы увидите новую структуру управления сетевой компании, в частности, кадровые изменения в МУП „РГРЭС“, открытые торги в рамках общероссийских торговых площадок, а также прямую взаимосвязь с руководством компании», — заявил Чернуха.