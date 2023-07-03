Депутаты Госдумы предложили отправлять на нужды СВО конфискованные по уголовным делам машины и лодки

Депутаты Госдумы предложили использовать конфискованные по уголовным делам машины и браконьерские лодки для нужд СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Авторы инициативы просили глав некоторых республик продумать механизм передачи конфискованных лодок на нужды армии. Глава Дагестана Меликов уже поручил правительству подготовить под это законодательную базу.
Затем депутат «Единой России» Султан Хамзаев заявив, что для нужд СВО следует использовать и конфискованные по уголовным делам автомобили (любые машины, которые стоят на штраф-стоянках больше года). Парламентарий рассказал, что таким образом можно решить дефицит техники в зоне СВО.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в свою очередь заявил, что на фронт должен идти весь конфискат. В ближайшее время, по словам политика, соответствующую инициативу внесут в Госдуму на рассмотрение.