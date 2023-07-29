В Рязанской области 30 июля ожидается дождь и +25 градусов

В Рязанской области 30 июля ожидается дождь и +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 30 июля, будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах пройдет гроза.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +13, +18 градусов, днем +20, +25 градусов.