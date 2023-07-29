В Рязани восстановили движение по улице Грибоедова

В Рязани 29 июля восстановили движение по улице Грибоедова. Об этом сообщается на сайте администрация города.

Ранее дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии. По информации мэрии, подрядчик должен был проводить работы на одной полосе, а вторая должна была быть открыта для проезда автомобилей. Однако рабочие нарушили условия проведения работ, перекопали половину дороги самовольно, не согласовав схемы движения транспорта ни с администрацией, ни с ГИБДД. Из-за этого водители вынуждены были нарушать правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.

Отмечается, что в отношении подрядчика наложили административные взыскания.

Сейчас для проезда в сторону центра по улицы Грибоедова открыта одна полоса. На остальном участке работы продолжаются.

Движение общественного транспорта восстановлено согласно маршрутам.