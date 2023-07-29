В Рязани массово погибла рыба в Рюминском пруду

В Рюминском районе Рязани массово погибла рыба. Мертвых особей заметили жители у берега около ЦСК, сообщает «КП-Рязань».

28 июля представители природоохранной прокуратуры и Росрыболовства выезжали на место. Они отметили, что все рыбы относятся к одному виду — серебряный карась. Причем все особи довольно крупные.

Замер показал, что недостатка растворенного кислорода в водоеме нет. Предприятий, которые могли осуществить ядовитый выброс в водоем, поблизости тоже нет.

Специалисты отобрали пробы воды и биоматериала. По результатам лабораторных исследований будет установлена причина гибели рыб.

Фото, видео: «КП-Рязань»