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В Рязани из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение по улице Грибоедова

В Рязани из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение по улице Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь с 28 на 29 июля в районе дома № 8 на улице Грибоедова обнаружили аварийное повреждение строительных конструкций теплотрассы под проезжей частью. Сейчас коммунальщики полностью вскрыли проезжую часть и приступили к ремонту.

Из-за перекрытия дороги на данном участке изменили схему движения общественного транспорта:

  • Движение троллейбусов №№ 3, 13 приостановлено до завершения работ.
  • Автобусы №№ 23, 47M2, 53M2, 65M2, 66M2, 99M2 при движении от остановки «Электросеть» в направлении центра города следуют по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Кальной, Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении схема не меняется.
  • Автобусы № 8 при движении от остановки «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, улицам Новой, Циолковского. При движении в обратном направлении схема не меняется.

Ремонтные работы планируют завершить до 18:00.