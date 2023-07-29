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В России ввели запрет на вывоз риса и рисовой крупы

В России ввели запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Запрет будет действовать до 31 декабря текущего года. Его приняли с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Запрет не будет распространяться на поставки продукции в государства — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

Отмечается, что рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.