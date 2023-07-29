В Рязани на тротуаре у торговых рядов временно положили плитку для вторичного использования

На тротуаре у торговых рядов на улице Краснорядской временно выложили плитку для вторичного использования. Об этом сообщает администрации Рязани в своем Telegram-канале.

Власти приняли решение заложить дорогу временной плиткой в связи с предстоящим празднованием Дня ВДВ.

«Плитку привезли со склада „Дирекции благоустройства города“. После проведения праздничных мероприятий она будет демонтирована. Здесь уложат тротуарную плитку такого же цвета, фактуры и стилистики, как и на остальной части улицы», — говорится в сообщении.

Недостающая часть плитки уже заказана. Срок ее изготовления — 21 день.

Ранее сообщалось, что около Торговых рядов рязанцы часто спотыкались из-за недоделок рабочих.