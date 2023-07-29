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Следком расследует обстоятельства гибели подростка в Рязанской области

Следком расследует обстоятельства гибели подростка в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На руководителя лагеря, в котором отдыхал 14-летний мальчик из Москвы, возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 июля, во время игры в лапту, подросток получил травму головы, через три недели ребенок погиб в больнице.