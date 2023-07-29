В Касимове скончался учитель математики и физики МБОУ «СШ № 3» Сергей Утин

В Касимове 28 июля ушёл из жизни учитель математики и физики МБОУ «СШ № 3» Сергей Утин. Об этом сообщается в группе «Типичный Касимов».

Педагог работал в школе более 35 лет.

«Учитель с большой буквы, Сергей Федорович дал отличные знания сотням благодарных учеников. Ответственный педагог, отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия — таким он останется в памяти всех, кто его знал», — сообщается в группе.

Прощание с Сергеем Утин пройдет 30 июля в Никольской церкви в 10:00.